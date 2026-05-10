Названы профессии с самыми длинными отпусками в году

Самый продолжительный отдых среди бюджетников и силоиков оказался у педагогов, а вовсе не у космонавтов или военных. Преподаватели могут отдыхать почти два месяца, в то время как сотрудникам ракетно-космической отрасли дают длительные отпуска лишь за счет полетных заданий, проинформировала старший преподаватель кафедры Президентской академии Татьяна Голубева.

По словам юриста, максимальная продолжительность в 56 дней положена целому ряду работников образовательной сферы. В этот список входят не только школьные учителя, но и руководители научных учреждений, воспитатели, а также музыкальные руководители, работающие с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья.

Космонавтам же и кандидатам в космонавты базово предоставляется 45 суток, и лишь после выполнения космического полета им дают право на дополнительные 30 суток восстановления. Военнослужащие-контрактники также обладают увеличенными сроками отдыха, напрямую зависящими от выслуги лет.

Как отметила Голубева, при стаже менее десяти лет военным положено 30 суток, от десяти до пятнадцати лет выслуги дают право на 35 суток, а после двадцати лет службы длительность отпуска достигает 45 суток. Для сравнения, стандартный минимум для большинства наемных сотрудников в стране составляет 28 календарных дней.

Эксперт также перечислила категории граждан, имеющих право на допотпуска. Работникам вредных производств обязаны предоставлять как минимум семь дней. Жителям Крайнего Севера гарантированы надбавки от 16 до 24 дней, а обладателям ненормированного графика — минимум трое суток. Для несовершеннолетних планка в 31 день, а для людей с инвалидностью — не менее 30 дней ежегодно.