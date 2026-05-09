Российский курсант сделал предложение девушке после парада

День Победы в Санкт-Петербурге в 2026 году запомнился не только торжественным маршем военных расчетов и парадной техникой, но и трогательным личным событием, которое произошло прямо в центре города. Как передает корреспондент ТАСС, сразу после завершения военного парада на Дворцовой площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, один из его участников решился на важный шаг. Курсант, только что прошедший строевым шагом перед ветеранами и гостями города, встал на колено перед своей девушкой.

В пресс-службе Ленинградского военного округа подтвердили информацию о молодом человеке. Им оказался курсант Михайловской военной артиллерийской академии — одного из старейших военно-учебных заведений страны. Девушка, как сообщается, была приятно удивлена таким развитием событий и дала свое согласие.

Сам военный парад в честь 81-й годовщины Победы прошел на Дворцовой площади. В 2026 году программу парада впервые открыл сводный расчет барабанщиков военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона, что добавило церемонии особой торжественности. В общей сложности в мероприятии приняли участие более тысячи военнослужащих всех видов и родов войск, а также действующие сотрудники Росгвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

Принимал парад командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.