Бойцы КНДР впервые приняли участие в параде Победы

Расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы Корейской народно-демократической республики (КНДР) — прим. «Ленты.ру») впервые прошел по Красной площади на параде Победы. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с военнослужащими Вооруженных сил России внесли решающий вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков», — подчеркнул диктор.

В параде Победы принял участие сводный расчет военнослужащих КНА, вооруженных автоматами Калашникова серебряного цвета. Во время их прохода по Красной площади диктор парада отметил стойкость и мужество северокорейских военных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила военнослужащих КНДР за помощь в освобождении Курской области. Дипломат подчеркнула, что именно северокорейских военных останутся в памяти России.