Самолёты Су-25 пролетели над Красной площадью в ходе парада Победы
Самолёты российских пилотажных авиагрупп пролетели над Красной площадью в ходе авиационной части парада 9 мая.
В завершение авиационной части парада штурмовики Су-25 раскрасили небо Москвы в цвета флага России.
Ранее в ведомстве заявили, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники не будут участвовать в параде 9 Мая в Москве.
Президент России Владимир Путин наблюдает за парадом с трибуны рядом с иностранными лидерами и ветеранами Великой Отечественной войны.
Парад Победы возглавил новый командующий
