Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что стойкость и сила духа бойцов Красной Армии будут служить примером беззаветной любви к Родине и личной сопричастности к ее судьбе. Российский лидер также пожелал патриарху успехов и всего наилучшего.