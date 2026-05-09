Пешие парадные расчеты выдвинулись к Кремлю

Пешие парадные расчеты в субботу, 9 мая, выдвинулись к Кремлю. Уже через час в Москве начнется парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На опубликованном видео показано, как расчеты маршируют в сторону Красной площади.

Военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже прошли на Дальнем Востоке. Всего в масштабном военном параде в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2,6 тысячи человек, в том числе от Минобороны более 1,6 тысячи военнослужащих.

8 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что меры по обеспечению безопасности на День Победы в России являются приоритетом. Также, по его словам, дополнительные меры по обеспечению безопасности российского президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Украины.

Песков прокомментировал указ Зеленского «о параде в Москве»

Песков также сообщил, что Кремль не отзывал аккредитацию зарубежных СМИ на парад Победы на Красной площади. По словам Пескова, на мероприятии будут присутствовать и российские, и международные СМИ.