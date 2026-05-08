Памятник Брежневу поставят в центре Курска

В центре Курска установят памятник генсекретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В городе прошло первое заседание регионального оргкомитета по празднованию в 2026 году 120-летия со дня рождения советского лидера, возглавлявшего страну в течение 18 лет.

Памятник планируют поставить по предложению почетного гражданина региона Геннадия Дюмина, который оплатит установку. На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект монумента.

— Куряне по праву считают Брежнева своим земляком. Его семья родом из деревни Брежнево Курского района, он сам учился в Землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал и у нас же встретил свою будущую супругу на танцах, — написал Хинштейн в своем канале в МАКС.

