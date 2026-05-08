Волгоград снова стал Сталинградом

На основных въездах в Волгоград дорожные указатели временно меняют с "Волгоград" на "Сталинград" в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что обратную замену дорожные службы проведут 10 мая.

Название "Сталинград" возвращают городу девять раз в году по решению городской думы. Это происходит в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

В эти дни на въездах в город устанавливают указатели со словом "Сталинград". Впервые такую замену провели 19 ноября 2022 года — в день начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

До этого улицу, ведущую из Саратова в сторону Волгограда, официально назвали Сталинградским шоссе. Инициатива по переименованию части Ново-Астраханского шоссе в Саратове в Сталинградское шоссе была выдвинута ветеранами местного авиационного завода.