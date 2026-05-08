Синоптик Шувалов рассказал о погоде в городах-героях на 9 Мая

Погода на День Победы (9 Мая) будет различаться в городах-героях в пределах 20 °C, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, самая холодная погода ожидается в Мурманске.

«Там 9 Мая без осадков, но температура воздуха днём составит +8...+9 °C. В это же время в Волгограде будет до +28 °C и, вероятно, обойдётся также без осадков», — поделился он.

В Керчи, Севастополе и Новороссийске будет схожая погода — около +20 °C, продолжил синоптик.

«В Москве будет пасмурно, а дневная температура составит +12...+14 °C. Примерно такая же погода ожидается и в Туле. В Смоленске дождь ожидается до обеда 9 Мая, затем погода без осадков с дневной температурой в пределах +10...+15 °C», — отметил он.

До +15 °C поднимется температура в День Победы и в Санкт-Петербурге, подытожил Шувалов.

Ранее россиян предупредили, что 8 мая будет сокращённым рабочим днём.