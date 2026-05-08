«Работа кипит»: что сейчас происходит в Туапсе

Городской пляж Туапсе закрыт для посетителей, волонтеров и журналистов — уборкой занимаются только специалисты. Корреспонденту kp.ru удалось попасть туда с экспертами партии «Зеленые», говорится в материале издания.

За полмесяца город пережил четыре атаки БПЛА (16, 20, 28 апреля и 1 мая). После пожаров на НПЗ и в порту нефтепродукты попали на шесть участков побережья. Четыре из них уже очистили.

Заместитель начальника спасательной службы Фемис Кесов показал, до какого уровня поднималась мазутная смесь — сейчас все чисто. Место ЧС разделили на три сектора: нефтебаза, устье реки Туапсе и центральный пляж. Сначала вывезли 7 тысяч кубометров грязи, после введения режима ЧС — уже 20 тысяч.

На пляже «работа кипит»: тракторы возят мешки с грунтом, которые лопатами наполняют люди. Это не волонтеры, а сотрудники администраций со всего края — схема отработана еще в Анапе. Сейчас трудятся около 200 чиновников и столько же спасателей.

Техника работает круглосуточно, волонтеры (их пускают) — только днем: подбирают гальку и палки. Всего мазут разлился на 900 метров, основную часть уже убрали.

В «Зеленых» отметили, что сравнивать Анапу и Туапсе сложно (песок против гальки), но силы брошены на самые сложные участки. Местный эколог добавил, что информационный шум перегрет — последствия для берега далеко не анапские.

На улице Кошкина у НПЗ три дня назад стоял запах мазута, сейчас его почти нет — улицу вымыли и присыпали песком. Курорт медленно восстанавливается, пишут авторы статьи.