Дети в российском городе решили покататься с сугробов

В Петропавловске-Камчатском дети решили покататься с сугробов, которые не растаяли со времен зимнего экстремального снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сугробы высотой в несколько метров до сих пор есть во дворах. Дети используют санки и ледянки, чтобы скатываться с них.

В январе 2026 года на Камчатку обрушились мощнейшие за 50 лет снегопады. Жители оказались заблокированы в магазинах, был отменен общественный транспорт. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жертвами погодной стихии стали два человека: одного мужчину нашли под сошедшей с кровли наледью; на второго местного жителя снег обрушился, когда он откапывал свой автомобиль.

По словам эксперта по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, к концу столетия аномальные снегопады на Камчатке могут усилиться на треть.