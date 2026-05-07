«Наш слон»: что думают россияне о Дональде Трампе

Президент США Дональд Трамп произвел на жителей России более благоприятное впечатление, чем его предшественники. Считают ли россияне американского лидера «своим слоном», разбирался обозреватель отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости» Роман Романов.

По его словам, опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что 77% россиян оценивают президента США как «хитрого и лукавого» и только 4% считают его искренним человеком. При этом 57% опрошенных уверены, что Трамп чаще принимает решения под влиянием эмоций. И только 9% относятся к Трампу скорее положительно, а 55% скорее отрицательно.

«С одной стороны, эти результаты можно назвать адекватными. (…) С другой стороны, есть обоснованное ощущение, что стоит Трампу сказать несколько добрых слов, в очередной раз пообещать России «мегасделку», и отношение к нему улучшится», - отмечает обозреватель.

Роман Романов обратил внимание на то, что изначально Трамп, чья риторика была «лишена ценностного гонора, который присущ почти всем его предшественникам», импонировал жителям России.

При этом у части общества появилась некая надежда, что «этот-то точно попробует вести с Москвой диалог на равных». Однако затем наступило разочарование. И сейчас по отношению к нынешнему главе Белого дома продолжается «движение настроений по бесконечной синусоиде «наш слон или не наш слон»».

«Нужно помнить единственный правильный ответ на вопрос «кто нам Трамп» - никто. Просто человек, с которым можно говорить. Договоримся или нет, не зависит исключительно от его позиций и мнений. Поэтому не стоит искать разгадки и сигналы в каждом его слове», - констатировал журналист.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании в 2024 году Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Однако в июне 2025 года американский лидер признал, что это был «сарказм». Он подчеркнул, что ситуация оказалась «гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить».