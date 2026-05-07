Восемь аэропортов России прекратили работу

Восемь аэропортов России временно прекратили работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в четверг, 7 мая, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса.

Уточняется, что не принимают и не отправляют рейсы авиагавани Москвы (Внуково), Иваново (Южный), Калуги (Грабцево), Перми (Большое Савино), Сочи, Тамбова (Донское), Череповца и Ярославля. В столичных аэропортах задерживаются 30 рейсов, пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают специальные бесплатные комнаты.

При этом ранее в этот же день вернулись к работе авиагавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы, а также о московский аэропорт Домодедово.