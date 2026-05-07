Четыре аэропорта России вернулись к работе

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе после введенных ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU» со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы, а также о московском аэропорте Домодедово.

Ранее иностранка прилетела в Иркутск из Пекина и была поймана в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей. Уточняется, что 48-летнюю пассажирку самолета задержали во время прохождения «зеленого коридора».