В Минске анонсировали возобновление рейсов в ОАЭ
Восстановление воздушного моста из белорусской столицы в ОАЭ, которое было приостановлено национальной компанией "Белавиа" еще в самом начале марта, начнется с 22 мая, анонсировали в руководстве транспортного предприятия. Как ранее уже информировал "СОЮЗ", ограничения вводились из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Правда, уточняют воздушные перевозчики, регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планируется восстановить при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов.
"На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолете Боинг 737", - подчеркнули авиаторы, но рекомендовали пассажирам проверять актуальное время вылета рейса в разделе "Табло вылета/прилета" накануне путешествия.