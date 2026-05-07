В Минске анонсировали возобновление рейсов в ОАЭ

Восстановление воздушного моста из белорусской столицы в ОАЭ, которое было приостановлено национальной компанией "Белавиа" еще в самом начале марта, начнется с 22 мая, анонсировали в руководстве транспортного предприятия. Как ранее уже информировал "СОЮЗ", ограничения вводились из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

© Российская Газета

Правда, уточняют воздушные перевозчики, регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планируется восстановить при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов.