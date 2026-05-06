На Камчатку обрушился снежный циклон

На Камчатке устраняют последствия снежного циклона. Накануне в крае вновь намело сугробы. На дорогах гололедица, низкая видимость. Возросло число ДТП.

А на Вилючинском перевале сошла лавина и полностью заблокировала Мутновскую трассу. По словам очевидцев, ширина снежной массы до 100 метров. А высота с трёхэтажный дом.

На место отправились специалисты, чтобы проверить, нет ли пострадавших и оценить возможность расчистки. Предупреждение об угрозе схода лавин в горных районах Камчатки действует до пятницы.