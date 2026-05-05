В российском городе стало тяжело дышать

Жители города Стерлитамак в Башкортостане пожаловались на загрязнение воздуха, из-за которого стало тяжело дышать.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«Невозможно дышать. Доехав до работы не смогла отдышаться. Першит в горле, глаза слезятся», — рассказала одна из местных жительниц.

Россиянка добавила, что в городе стоит белый туман.

Отмечается, что 4 мая в Уфе Стерлитамаке и Салавате ввели режим неблагоприятных метеоусловий, или «черное небо». Согласно прогнозам, такие условия будут наблюдаться до 20:00 среды, 6 мая.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стала гроза, которая должна обрушиться на столичный регион в ближайшие дни.