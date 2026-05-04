Петербуржцев предупредили о проблемах с мобильным интернетом

Мобильные операторы предупредили жителей Санкт-Петербурга об ограничениях мобильного интернета в связи с подготовкой массовых мероприятий к Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Операторы сотовой связи утверждают, что ограничения направлены на обеспечение мер безопасности, а также порекомендовали использовать Wi-Fi.

«Мы понимаем, как важно оставаться на связи, поэтому обычные звонки продолжат работать без изменений», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что временные ограничения мобильного интернета и SMS в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая затронут не только Москву, но и Московскую область.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.