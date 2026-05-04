Умер актер Валерий Филонов

В возрасте 86 лет умер актер театра и кино Валерий Филонов, наиболее известный по своим ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом сообщил его друг и коллега Леонид Максимов во «ВКонтакте».

В своем сообщении Максимов назвал Филонова «своим театральным крестным».

«Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова… Мой крестный "театральный папа"», — написал он.

Как сообщают «Аргументы и Факты», актер умер 3 мая. Причиной смерти в издании назвали проблемы с сердцем. Отмечается, что в какой-то момент Филонову стало плохо — ему вызвали врачей, которые забрали актера в реанимацию. В результате Филонову стали делать операцию, но в процессе у него не выдержало сердце.

«Он давно болел, состояние усугубилось со смертью супруги, потом любимая кошка умерла от старости, Валера остался совсем один... Вызвали неотложку, увезли в больницу, в реанимацию. Во время операции не выдержало сердце», — рассказали изданию в окружении артиста.

