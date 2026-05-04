Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели

Столичные власти обратились в суд с требованием признать незаконными и снести пристройки к исторической усадьбе, принадлежащие дочери известного скульптора Зураба Церетели.

Правительство Москвы и департамент городского имущества направили в Арбитражный суд второй иск к предпринимателю Елене Церетели, передает РИА «Новости».

Власти требуют признать самовольными постройками и демонтировать объекты, возведенные при историческом здании.

«Истец просит суд признать самовольными постройками пристройку по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 1, и двухэтажную пристройку с надстройкой по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 2», – сообщили в пресс-службе суда.

По этим адресам располагается усадьба Горбуновых, где находится музей Зураба Церетели.

Столичные власти просят обязать ответчика в течение месяца после вступления решения суда в силу вернуть зданию первоначальный вид путем сноса пристроек. В настоящее время суд также рассматривает аналогичный иск о сносе пристройки по адресу переулок Ермолаевский, дом 17, строение 1.

В здании в Ермолаевском переулке размещается несколько организаций, включая Московский музей современного искусства, основанный Зурабом Церетели.

