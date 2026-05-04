Россияне с шестидневной рабочей неделей отдохнут в мае только 9 числа

Граждане России, трудящиеся по графику шестидневной рабочей недели, получат только один выходной в честь Дня Победы, рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.

Её слова приводит РИА Новости.

В этом году праздничная дата 9 мая выпадает на субботу.

Специалист пояснила, что для данной категории сотрудников перенос выходного законодательно не предусмотрен. По её словам, понедельник 11 мая останется для них обычным трудовым днём.

Ранее доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилёв сообщил, что в первой половине мая жителей России ожидает четырёхдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы.