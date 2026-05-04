Названы самые отталкивающие поступки на первом свидании

Эксперт по сексу и отношениям Анабель Найт рассказала, какие поступки на первом свидании уничтожают шансы на продолжение отношений. Ее мнение приводит Daily Mail.

Найт считает, что как мужчин, так и женщин отталкивает, когда потенциальный партнер все время говорит только о себе и не интересуется собеседником. Она уточнила, что волноваться и много болтать на свидании — нормально, людей настораживает, если им не дают вставить слово.

Другим признаком плохого свидания эксперт назвала слишком долгие споры об оплате счета. По ее мнению, неважно, что именно стало предметом обсуждения: желание не оплачивать полный чек или, наоборот, оплатить его. В идеале обсуждение этого вопроса не должно занимать много времени.

Кроме того, второе свидание редко бывает у людей, которые хамят официантам, избегают зрительного контакта с потенциальным партнером или не учитывают его мнение о совместном проведении времени. Чтобы встреча прошла гладко, Найт посоветовала уместно одеться. По ее мнению, про этот пункт многие забывают. Однако она считает, что выходное платье в боулинге или спортивный костюм в ресторане могут сильно испортить мнение о человеке.

Ранее пользователи Reddit рассказали о самых раздражающих привычках партнеров. Многие мужчины и женщины пожаловались, что их супруги буквально не отлипают от телефонов.