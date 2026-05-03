Путин «дал пять» талантливому школьнику-мультипликатору

Президент России Владимир Путин на на встрече с представителями малочисленных народов РФ дружески поприветствовал юного мультипликатора, хлопнув его по ладони («дал пять»). Об этом пишут «Вести».

Встреча прошла 30 апреля, в ее ходе глава государства пообщался с участниками, осмотрел стенды.

«Правда, у тебя получается? Молодец!» — обратился российский лидер к школьнику.

Ранее сообщалось, что 4 декабря Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в Москве и встретился там с юными волонтерами. Во время мероприятия он познакомился с 9-летним школьником из Курска Платоном Медведевым и «дал пять» ему.

«Сказал, что я большой молодец. Кстати, у президента очень крепкая пятюня!» — рассказал позже мальчик.

Платон — участник «Движения Первых», провел две благотворительные акции: «Дети Курска — детям Шебекино» и «Делимся теплом» (сбор теплых вещей для участников СВО).