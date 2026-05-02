Аэропорт Челябинска спустя три часа возобновил полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов в челябинском аэропорту Баландино сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на три часа.

2 мая прием и отправку самолетов приостанавливали в восьми аэропортах — в Пскове, Череповце, Ярославле, Уфе, Перми, Москве и Екатеринбурге. Сейчас они уже сняты.

На этом фоне в российском Минобороны заявили, что в первой половине дня силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией РФ 123 беспилотника. Они пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Башкирию и Кубань.