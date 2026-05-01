Медведев пошутил про почерк врачей

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в шутку заметил, что при цифровизации почерк врачей окончательно испортится.

В Санкт-Петербурге Медведев посетил Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова. Экс-президент России назвал цифровизацию в здравоохранении правильной идеей. Он отметил, что при этом пациент при желании должен иметь возможность и в письменной форме получить медуслуги.

В результате перехода на цифру «в конечном счете врачебный почерк», как пошутил зампред СБ РФ во время общения с персоналом центра, «окончательно испортится».