Умер писатель Николай Кротов

В возрасте 71 года ушел из жизни писатель и публицист Николай Кротов, автор серии «Экономическая летопись России».

О смерти российского писателя, публициста и общественного деятеля Николая Кротова 27 апреля сообщил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркнуто, что Кротов скоропостижно скончался, и выражены соболезнования его родственникам и близким.

Эскиндаров отметил, что Кротов был одним из создателей Российско-американского университета, а также директором Института массовых политических движений.

Помимо этого, он долгое время возглавлял АНО «Экономическая летопись» и был сотрудником Музея Финансового университета при Правительстве РФ с ноября 2019 года.

Кротов родился в 1955 году в Черниковске, окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Он работал в жанре публицистики и мемуарной литературы, собирая свидетельства очевидцев экономической истории СССР и России. За свою карьеру Кротов написал почти 100 книг, включая серию «Экономическая летопись России».

