Друзь может лишиться статуса магистра программы «Что? Где? Когда?»

Телеведущий Александр Друзь может столкнуться с санкциями вплоть до лишения статуса магистра программы «Что? Где? Когда?» из-за нарушения правил использования бренда. По данным Mash, поводом стала ситуация, когда он принес на корпоратив хрустальную сову — один из символов передачи.

Ранее он уже получал предупреждение и штраф за проведение частной игры с воссозданием формата. Тогда нарушение выявили после публикаций в соцсетях, а сумма санкций превысила его гонорар.

После этого формат мероприятий был изменен: теперь Друзь проводит «интеллектуальную игру» без использования элементов оригинального проекта. Полноценное воспроизведение «Что? Где? Когда?» возможно только при согласовании с правообладателем и за отдельную плату.

Отмечается, что использование атрибутики, включая хрустальную сову, строго контролируется. Сам Друзь заявил, что соблюдает установленные правила, так как требования к формату были ужесточены, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что другое российское шоу — «Что было дальше» — могут теперь снимать в Казахстане. Среди причин — отказ в регистрации товарного знака ЧБД, запрет на въезд в Россию комику Нурлану Сабурову, а также удобство локации.