В российском городе введут комендантский час для подростков

С 1 мая в Уфе будет действовать летний комендантский час для детей и подростков, который продлится до 30 сентября. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В сообщении отмечается, что комендантский час будет действовать по всей Башкирии. В период с 23:00 до 06:00 детям и подросткам до 17 лет нельзя будет находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей.

Общественными местами считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, интернет-кафе. В мэрии напомнили, что с 27 мая по 31 августа школьники будут на каникулах.

Если полицейские задержат подростка во время комендантского часа, его родителей привлекут к административной ответственности. На родителя или законного представителя составят административный протокол, который затем направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Юрист Елена Крылова ранее рассказала «Комсомольской правде», что комендантский час для детей летом действует по всей России. По общим правилам, дети до 18 лет не могут находиться в общественных местах без родителей с 22:00 до шести утра. Однако регионы могут менять временные и возрастные рамки.