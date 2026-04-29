В воздухе Туапсе обнаружили опасные вещества

В Туапсе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе. Об опасных веществах в атмосфере курортного города сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным лабораторных исследований, которые провел Роспотребнадзор 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе, рассказали в ведомстве.

Беспилотники ВСУ снова атаковали Туапсе во вторник, 28 апреля. По данным оперштаба Краснодарского края, в городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей. Из зоны поражения вывезли как минимум 51 взрослого и девятерых детей.