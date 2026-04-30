Гоблин назвал одно хобби занятием для дебилов

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что раньше одно популярное хобби считалось занятием для дебилов.

Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем недавно у нас потребление комиксов проходило по графе "занятие для дебилов". Извините, конечно, так было», — сказал Гоблин.

Переводчик объяснил, что в России так думали о чтении комиксов, потому что в стране их практически не было. Однако после того, как жители страны смогли полноценно ознакомиться с графической литературой, мнение об этом виде досуга изменилось.

«Как это они называют, графический роман? Они прекрасны, безо всяких», — заключил блогер.

