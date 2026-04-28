Кошка обрубила в Кузбассе свет

Животное проникло в подстанцию в Кузбассе и нарушило его работу.

В Полысаеве кошка обрубила свет, сообщает "СуперОмск" со ссылкой на документацию Ростехнадзора.

Инцидент произошёл 18 апреля на подстанции 110 кВ "Полысаево-3", принадлежащей "Россетям".

– Вследствие проникновения животного (кошки) в высоковольтную ячейку через неуплотненное отверстие действием защит была отключена 2-я секция шин 6 кВ, – сказано в сообщении.

Инспекторы пришли к выводу, что владелец подстанции делает недостаточно для предотвращения проникновения кошек в электроустановку. 21 апреля компании выдали предостережение.

Судьба любопытной кошки неизвестна.