В России может появиться звание «Бабушка-героиня», сообщает «Абзац» со ссылкой на председателя движения «Россия православная» депутата Михаила Иванова. Парламентарий предложил учредить эту награду для женщин, воспитавших более десяти внуков, отметив, что бабушки часто сталкиваются с недооценкой своего труда.

Предполагается, что обладательницам такого звания полагаются те же меры поддержки, что и ветеранам труда: ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд, ежегодная путевка в санаторий, а также бесплатное зубопротезирование в государственных клиниках, пояснил Иванов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пяти россиянкам звания «Мать-героиня». Документ от 21 апреля появился на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что награда присвоена Любови Воробьевой, Ирине Казимировой, Наталии Лебедевой, Надежде Мануковской и Эсет Тамасхановой за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Кроме того, как сообщалось, глава государства присвоил звание Героя Труда России оператору машинного доения колхоза имени Ленина в Ставропольском крае Татьяне Кожевниковой. Президент отметил ее заслуги в сельском хозяйстве и добросовестный труд.