На Чукотке ожидают 25-градусные морозы

На Чукотском полуострове 30 апреля стоит ожидать 25-градусные морозы.

Об этом сообщает Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Температура минус 10, минус 15 градусов, ночью при прояснениях местами до минус 25 градусов", - говорится в сообщении местного гидрометеоцентра.

Днем жителей полуострова ждет температура от 0 до минус 5 градусов.

Для Чукотки такие морозы в последних числах апреля - вариант нормы. На побережье Берингова моря также ожидается умеренный снег.

Тем временем в другом субъекте ДФО - Забайкальском крае - на майских праздниках ожидают летнее тепло. Воздух в Забайкалье прогреется до 26 градусов тепла.