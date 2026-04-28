«Дикая Мята» делает ставку на джаз

В 2026 году на фестивале «Дикая Мята» особое внимание уделяют джазу. Это касается как музыкальной программы самого события и клубной программы в арт-кэмпе «Дикая Мята», так и инфраструктуры легендарного поля. Так в прошедшие выходные в арт-кэмпе состоялось ежегодное мероприятие «День дерева». Здесь было посажено именное хвойное дерево, посвященное 90-летию заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, композитора, саксофониста и создателя легендарного джаз-рок ансамбля «Арсенал» Алексея Семеновича Козлова.

— Никогда не останавливайтесь на достигнутом, постоянно расширяйте свой кругозор, импровизируйте и помните, что потраченное впустую время — это единственное, что не подлежит повторению, — обратился с напутствием к молодым музыкантам Алексей Семёнович.

Появление дерева Алексея Козлова стало отправной точкой для создания нового сада джаза на «дикомятном поле» — зеленого творческого пространства, спроектированного победителями конкурса от интернет-издания «Сады и Люди» в рамках проекта «Сады Музыки». Ранее в арт-кэмпе были высажены фолк-сад и сад инди-музыки.

Уже анонсировано, что на фестивале выступят джазовые коллективы: «Джазхаус Трио»/Jazzhouse Trio, «Легендарный цветочный панк»/The Legendary Flower Punk, «Мама не узнает», ШАТЯ, а следующем году организаторы планируют запуск отдельной джазовой сцены.

— В истории фестиваля был момент, когда в качестве слогана использовалась фраза: «Дикая Мята — world, rock, jazz». В то время инди было очень размытым определением, смысл которого ускользал от понимания массового зрителя. И тогда мы выделили основные жанровые ингредиенты этой музыки — world, rock, jazz. Как в телевидении, когда вся невероятная палитра кинематографа состоит всего из трех цветов, смешивая которые, можно получить все, что вмещает фантазия. Jazz — один из трех столпов музыки, которой занимается «Дикая Мята», — комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Фестиваль «Дикая Мята-2026» пройдёт с 19 по 21 июня в Тульской области. Уже известно, что на событии выступят: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы минус», IOWA, ТМНВ, Полналюбви, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», «щщщиииттт!», Нейромонах Феофан, «Драгни» с оркестром, Drummatix, хмыров, «Электроника», «Рубеж веков», «Диктофон», Диджей Грув, «образа нет», «Токсичный ансамбль Лягухо», «Психея», Рушана, Людмил Огурченко, «источник», «конец солнечных дней» и многие другие.

