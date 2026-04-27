Россиянам пообещали контрастное лето

Предстоящее лето ожидается очень контрастным и неоднозначным, предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Свой прогноз он озвучил в беседе с НСН.

По словам метеоролога, в летние месяцы стоит готовиться к заметному колебанию температур. Теплые жаркие дни, вероятно, будут сменяться провалами в холод. Между всем этим — сильные ливни.

Возвращаясь к весне, Шувалов отметил, что «нешашлычная» погода продлится в Москве как минимум до конца апреля. На погоду влияет циклон, и своей нижней точки он достиг в понедельник, 27 апреля, пояснил собеседник издания. В дальнейшем атмосферное давление будет расти, и к концу недели окажется выше положенного по климатической норме.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что майские праздники начнутся со снега с дождем. Осадки в столице и Подмосковье ожидаются, с его слов, 1 мая, тогда как 2 и 3 мая на улице станет теплеть.