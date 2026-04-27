В Москве простились с Алексеем Пимановым - продюсером, режиссером, бессменным ведущим передачи "Человек и закон", которая шла сначала на ОРТ, а потом - на Первом канале, президентом медиахолдинга "Красная звезда". Церемония прощания на Троекуровском кладбище прошла в закрытом режиме.

На гражданскую панихиду прибыл Сергей Шойгу. Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Траурные венки на прощание прислали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Почтить память коллеги пришли Константин Эрнст, Александр Стриженов, Виктор Дробыш, Александр Маршал, Леонид Якубович, Эдгар Запашный и Игорь Бутман. Елена Малышева на прощании назвала Пиманова порядочным и честным человеком, ее слова приводит издание "Стархит":

"Я познакомилась с Лешей в 1997 году, когда мы вместе сделали пилот программы "Здоровье". Леша был единственным человеком который мне сказал: соблюдай одно правило - будь порядочной. С 1997 года мы вместе идем по жизни. Потом мы вместе запускали программу "Жить здорово" и с ним действительно было так легко…. Достоинство, невероятная честность - этих качеств во многих нет, а в нем были… Ему можно было звонить в любое время суток", - сказала Елена Васильевна.

С речью выступила и жена Пиманова, актриса Ольга Погодина. Она пообещала хорошо воспитать их общую маленькую дочь, о рождении которой знали лишь члены семьи: "Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек".

Напомним, Алексея Пиманова не стало 23 апреля - у телеведущего, режиссера и продюсера внезапно остановилось сердце. Пиманов более 30 лет вел на Первом канале передачу "Человек и закон", почти 15 лет возглавлял телекомпанию "Останкино". В 2013 году Пиманов стал президентом медиахолдинга "Красная звезда".

Алексей Пиманов выступил режиссером и сценаристом более 100 документальных и художественных фильмов и сериалов. Среди наиболее известных его картин - "Неизвестная блокада", "Гараж особого назначения", "Александровский сад", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию". Его последней работой в качестве продюсера стали сериал "Грачи" и четвертый сезон драмы "СМЕРШ".