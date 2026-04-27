Шойгу пришел проститься с Пимановым

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу пришел проститься с телеведущим, режиссером и продюсером Алексеем Пимановым, передает корреспондент ТАСС. Церемония проходит в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля. Он умер на 65-м году жизни. Как сообщила ТАСС вдова журналиста, причиной смерти стал острый инфаркт. Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее Шойгу направил соболезнования родным и коллегам журналиста. По мнению секретаря СБ РФ, Пиманов сделал многое для формирования позитивного облика Вооруженных сил России, всегда отстаивал интересы страны в телевизионном эфире.

"Выдающийся российский журналист, талантливый телеведущий и режиссер, успешный кинопродюсер и медиаменеджер, он внес заметный вклад в развитие отечественного телевидения и патриотического телевещания. Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, всегда отстаивал интересы России в телевизионном эфире и в сфере киноиндустрии, защищал права людей", - написал Шойгу.

Секретарь СБ подчеркнул, что телеканал "Звезда" под руководством Пиманова "стал лучшим патриотическим СМИ в России".