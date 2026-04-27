Умер замгендиректора Росатома Вячеслав Рукша

Скончался заместитель гендиректора Росатома Вячеслав Рукша, который много лет возглавлял "Атомфлот" и дирекцию Севморпути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Ему было 72 года.

"Да, к сожалению, это так. Вячеслав Владимирович скончался. Готовим некролог", - сказал представитель Росатома.

Рукша родился 17 февраля 1954 года. В 1976 году окончил Ленинградское Ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова.

Занимал должности советника президента ОАО "РЖД", руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, первого замминистра транспорта РФ, а также гендиректора ОАО "Мурманское морское пароходство".

С момента создания ФГУП "Атомфлот" и ее вхождения в "Росатом" в 2008 году был генеральным директором структуры.

В 2018 году назначен замгендиректора - директором Дирекции Северного морского пути "Росатома".