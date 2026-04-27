Умер замгендиректора Росатома Вячеслав Рукша
Скончался заместитель гендиректора Росатома Вячеслав Рукша, который много лет возглавлял "Атомфлот" и дирекцию Севморпути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Ему было 72 года.
"Да, к сожалению, это так. Вячеслав Владимирович скончался. Готовим некролог", - сказал представитель Росатома.
Рукша родился 17 февраля 1954 года. В 1976 году окончил Ленинградское Ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова.
Занимал должности советника президента ОАО "РЖД", руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, первого замминистра транспорта РФ, а также гендиректора ОАО "Мурманское морское пароходство".
С момента создания ФГУП "Атомфлот" и ее вхождения в "Росатом" в 2008 году был генеральным директором структуры.
В 2018 году назначен замгендиректора - директором Дирекции Северного морского пути "Росатома".