Россияне отказались работать шесть дней в неделю

Работать в режиме шестидневной рабочей недели, как предложил ранее миллиардер Олег Дерипаска, не готовы двое из трех экономически активных россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследования SuperJob.

По данным портала, даже при 8-часовом графике для россиян 6-дневка неприемлема. Готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке, выразили лишь 20% опрошенных.

При этом 67% опрошенных категорически отказались, оценив выше предложенного заработка свои выходные.

Отмечается, что большую лояльность к удлиненной рабочей неделе демонстрируют мужчины.

Менее склонны к трудовым подвигам и россияне с высшим образованием.

Ранее синхронно прозвучали две реплики от двух публичных деятелей. Одна — от Олега Дерипаски: работать россиянам нужно больше. С восьми до восьми. Включая субботу. Вторая — от Геннадия Онищенко: России стоит вернуться к шестидневной рабочей неделе.