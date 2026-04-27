Короткая рабочая неделя началась в России
В России началась четырёхдневная рабочая неделя.
Согласно данным производственного календаря на 2026 год, граждане будут отдыхать с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая.
В четверг, 30 апреля, будет предпраздничный день — рабочий день сократится на один час.
Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») ранее рассказал RT о выплатах пенсии за май в связи с праздниками.
Юрист Иван Курбаков также рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники.