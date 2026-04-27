Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам передающихся клещами инфекций

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам инфекций, передающихся клещами. Она будет работать с 27 апреля по 10 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проведут всероссийскую горячую линию по профилактике клещевого вирусного энцефалита и других заболеваний, которые переносят эти насекомые. В ведомстве рассказали, что консультанты ответят на актуальные вопросы.

Среди них — правила индивидуальной защиты от укусов, что делать при присасывании клеща и куда обращаться. Также можно узнать, куда идти при положительном результате исследования клеща на энцефалит, каковы основные признаки болезни, где и как сделать прививку, а также график работы лабораторий.

Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Специалисты рекомендуют не игнорировать меры предосторожности, особенно в период с апреля по июнь, когда клещи наиболее активны.

Если укуса избежать не удалось, важно как можно скорее извлечь насекомое и отвезти его в лабораторию для анализа. Прививку от клещевого энцефалита лучше делать заранее, до начала сезона. Однако существуют и экстренные схемы вакцинации.