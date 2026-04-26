Российскую учительницу сделали проституткой

Преподаватель истории из архангельской школы подала заявление на своего ученика, который сделал из нее проститутку на фейковом канале эскорта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала, что недавно ей присвоили первую квалификационную категорию учителя, а позже она узнала об аккаунте, где от ее имени и с ее фотографиями предлагался секс за деньги. Выяснилось, что канал создал 15-летний ученик, обидевшийся на педагога из-за двойки по контрольной работе, вместо которой он сдал пустой лист.

Полиция, рассмотрев заявление учительницы на порочащий ее репутацию канал, провела со школьником беседу с участием комиссии по делам несовершеннолетних. Мальчик сознался, привлечь его к административной или уголовной ответственности не получится из-за возраста.

Учительница уволилась из школы после двух лет работы.

Ранее сообщалось, что в Березниках в Пермском крае девятиклассник показал неприличный жест учителю и поплатился. Юноша должен выплатить педагогу штраф по решению суда.