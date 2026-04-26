Свалка с гробами обнаружена под Челябинском

В окрестностях Челябинска обнаружили стихийную свалку с выброшенными гробами. Необычную находку сделали неподалёку от садового товарищества «Дружба», расположенного рядом с Каштакским бором.

© Московский Комсомолец

О случившемся рассказала 74.RU местная жительница, которая первой заметила свалку. По её словам, среди выброшенных предметов находился в том числе цинковый гроб.

Женщина обратилась в полицию. В региональном управлении МВД подтвердили, что сообщение зарегистрировано. Сотрудники правоохранительных органов намерены выехать на место и провести проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что подобные случаи в регионе уже происходили ранее. В 2024 году в одном из населённых пунктов был найден гроб с указанной фамилией, а также сообщалось об обнаружении цинковых гробов в других районах области.