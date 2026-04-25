Сын Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у отца

Сообщения о проблемах с сердцем у актёра Бориса Щербакова не соответствуют действительности, заявил его сын Василий Щербаков.

«Неправда, проблем никаких нет. В глобальном плане со здоровьем у него всё нормально», — сказал он агентству РИА Новости.

По словам собеседника, актёр действительно страдал сердечными заболеваниями, однако ему удалось вылечиться в прошлом году.

Ранее СМИ сообщали, что после операции у Щербакова сохраняются проблемы с сердцем.

В августе 2025 года Борис Щербаков заявил, что его выписали из больницы после перелома шейки бедра.