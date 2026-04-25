Умер Герой России Алексей Петров

Герой России Алексей Петров, отличившийся мужеством и стойкостью во время спецоперации на Украине, скончался в Якутии, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

По его словам, Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа, до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине.

Ефрейтор Петров участвовал в специальной военной операции, где под позывным Медведь проявил героизм, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. В результате боев он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники, получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

Несмотря на тяжелейшие ранения, Петров продолжал активно жить, встречался с семьями погибших, поддерживал боевых товарищей и своим примером показывал силу духа. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и товарищам Алексея Рафаэловича.

Петров родился в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии, а с 22 июня 2024 года служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.