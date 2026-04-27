Названы самые клиентоориентированные госорганы

Российские тюрьмы оказались на третьем месте в рейтинге госучреждений по удобству оказания услуг для россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на Аналитический центр при правительстве.

Лидерами рейтинга стали Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) с показателем клиентоцентричности 98 процентов из 100 процентов, за ними следуют Росреестр (96 процентов), Федеральная служба исполнения наказаний (94 процента) и Федеральное казначейство (93 процента).

В числе аутсайдеров оказались Росморречфлот (54 процента), Роструд и Росавиация (по 53 процента), Государственная фельдъегерская служба (51 процент), а также МВД (50 процентов).

