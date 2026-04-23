В Петергофе открывается сезон фонтанов

В Петергофе в субботу, 25 апреля, забьют больше 150 фонтанов и каскадов, пропуская через себя около 100 000 кубометров воды ежедневно.

"Фонтанный сезон" будет открыт, и снова знаменитая на весь мир императорская резиденция станет местом притяжения как петербуржцев, так и гостей Северной столицы.

Кстати, во многих петербургских семьях есть традиция, передаваемая из поколения в поколение: хотя бы раз в год нужно съездить "на петергофские фонтаны". Стоит ли удивляться, когда вполне серьезные дяди и тети ненадолго становятся детьми, и на фонтанах-шутихах пытаются отгадать, на какой именно камушек нужно ступить, чтобы внезапно оказаться под струями? При том, что знают: в незаметной будочке или на скамейке сидит служитель, который и нажимает заветную кнопочку. И, конечно, у каждого "постоянного посетителя" есть фонтаны-любимцы. Кому-то ближе мужественный "Самсон", кого-то впечатляет "Солнце", кто-то с детства очарован стройной "Пирамидой", а кого-то по-прежнему манит "Шахматная гора" - фонтан, который можно созерцать часами.

Уникальный принцип работы фонтанов заложен еще при Петре Первом: вода подается к ним самотеком.

"Открытие нового летнего сезона для нас всегда очень важный и волнительный момент. За красотой музея-заповедника "Петергоф" стоит ежедневный труд огромного коллектива - более 1000 человек. Садовники, техники, мастера фонтанного дела, научные сотрудники, смотрители, хранители, экскурсоводы и методисты работают круглый год. Их профессионализм и преданность своему делу позволяют сохранять парки и музеи в прекрасном состоянии, чтобы "Петергоф" по праву оставался одним из самых посещаемых и любимых музеев России. Открытие сезона фонтанов - 2026 уже завтра, а это значит, "Петергоф" запустит весну, - поделился с "РГ" эмоциями Роман Ковриков, генеральный директор музея-заповедника.

А заведующий отделом фонтанов и гидротехнических сооружений Андрей Бирюков напомнил, что главной особенностью фонтанной системы является функционирование без использования насосов.