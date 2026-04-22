Павел Дуров едко поглумился над лицемерием Европы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров резко раскритиковал требование Евросоюза к Венгрии отменить национальный запрет на демонстрацию ЛГБТ*-контента (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) несовершеннолетним. В своем посте в социальной сети предприниматель обратил внимание на явное противоречие в политике Брюсселя: одновременно с давлением на Будапешт содружество настаивает на тотальном запрете для подростков на использование социальных сетей. Пост Дурова привлек внимание американского миллиардера Илона Маска, который сделал его репост.

«Значит, ЕС хочет запретить подросткам пользоваться соцсетями, кроме ЛГБТ*-контента? Какой специфический способ «защиты детей» в интернете», — написал Дуров, выразив ироничное недоумение по поводу логики европейских чиновников. По его мнению, избирательный подход к ограничениям подрывает саму идею ограждения подрастающего поколения от потенциально вредной информации. Ранее Дуров уже высказывал опасения, что механизмы возрастной верификации, которые продвигает ЕС, на самом деле могут быть использованы для тотальной слежки за пользователями.

Конфликт между Брюсселем и Будапештом разгорелся после того, как Еврокомиссия заявила, что венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ* среди детей якобы нарушает права человека и дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации. В связи с этим ЕК приняла решение подать иск против Венгрии в Суд Евросоюза, обязав власти страны отменить действующие с 2021 года ограничения. В Брюсселе настаивают, что подобные меры идут вразрез с основными ценностями сообщества.

Отметим, что скандал вокруг венгерского законодательства развивается на фоне ужесточения риторики и в других западных странах. Так, ранее Министерство образования США подвергло резкой критике школы Калифорнии, которые, по данным ведомства, скрывали от родителей факты смены пола их детьми. Американских чиновников обвинили в разработке схем по утаиванию информации и пособничестве «гендерным* переходам» среди несовершеннолетних.

* Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.