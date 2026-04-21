Россиян предупредили об аномальных холодах

Температура воздуха на 6-8 градусов ниже климатической нормы ожидается на Урале.

Об аномальных холодах предупредила жителей сразу нескольких российских регионов ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

«Днем, например, в Свердловской области, Ханты-Мансийском округе и в Тюменской области около нуля температура, а местами даже и отрицательная, до минус четырех градусов», — рассказала синоптик.

Паршина отметила, что именно в эти регионы Урала циклон принесет характерную для зимы погоду. На этой неделе там возможны снег, мокрый снег, сильный ветер, а на дорогах есть риск образования гололедицы.

Москвичам пообещали возвращение тепла на один день

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в Москве потепление. Температура воздуха поднимется до комфортных значений в среду, 22 апреля. Однако продержится на таком уровне всего один день.