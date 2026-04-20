Таиланд может сократить безвиз для туристов до 30 дней

Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткео.

© m24.ru

Мера направлена на борьбу с транснациональной преступностью, включая мошеннические колл-центры. По его словам, часть иностранцев использует длительный безвиз не для туризма, а для незаконной деятельности.

"Некоторые иностранцы используют 60-дневный срок безвизового пребывания в иных целях", — отметил министр.

Власти рассчитывают, что сокращение срока снизит финансовые потоки таких схем. При этом туристам оставят возможность продлить пребывание еще на 30 дней.

Сроки введения новых правил пока не объявлены. На середину апреля 60-дневный безвиз продолжал действовать, в том числе для россиян.

Ранее сообщалось, что РФ может отменить визовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также групповой безвизовый режим с Индией и Вьетнамом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за последние два года страна в 1,5 раза увеличила прирост иностранных туристов. Их количество составило 5,6 миллиона.